Grupo Rouge anuncia nova pausa após retorno

Para a surpresa dos fãs, o grupo Rouge anunciou no início da tarde desta quinta-feira (25) uma nova pausa. Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, integrantes da banda, lançaram comunicado informando que, mesmo após o retorno pedido pelos fãs, elas devem seguir por novos caminhos.

"Delebramos, revivemos, agradecemos, criamos e inovamos para atender o pedido de vocês", diz a publicação nas primeiras linhas. "Tudo que fizemos até hoje foi com muito amor para os fãs. Nos dedicamos muito, foi tudo muito intenso e incrível. Mas agora nós vamos investir em novos sonhos, possibilidades", afirma a continuação do post.

Mesmo com a pausa, o anúncio também informa que o novo disco do quinteto continua com data de lançamento marcada. "Les 5inq" será disponibilizado no dia 1º de fevereiro, contando com cinco faixas inéditas e com as cinco canções do EP 5. Além disso, também devem lançar o "Rouge Sessions", acústico em vídeo gravado na casa de Aline.