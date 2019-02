Grupo de K-Pop surpreende fãs ao gravar música 'Medo Bobo', de Maiara e Maraisa

Depois de fazer sucesso nas vozes de Maiara e Maraisa, a música "Medo Bobo" ganhou uma versão inusitada do grupo masculino de K-pop VAV. Os artistas surpreenderam os fãs brasileiros com a gravação do hit.

Em um vídeo publicado no YouTube, o grupo se arrisca a cantar, em português, "Medo Bobo". "Conhecemos Maiara e Maraísa na internet, procurando músicas brasileiras, e adoramos essa música. Achamos que seria uma boa ideia surpreender os fãs. Esperamos que gostem", comentaram os rapazes.

Após muita pressão dos fãs e pedidos pelas redes sociais, o VAV volta ao Brasil em fevereiro para realizar sua segunda turnê no país, a "Meet & Live Señorita - Latin Tour 2019". Desta vez, St.Van, Ace, Baron, Jacob, Lou, Ayno e Ziu, representados pela Ateam Entertainment, passam pelas capitais Goiânia (16/02), Belém (17/02), Porto Alegre (22/02) e São Paulo (24/02). Além do show, eles farão uma sessão de autógrafos e encontro com os fãs, na intenção de que eles interajam mais com os artistas.

A nova turnê leva o nome de uma das últimas músicas lançadas pelo grupo, "Señorita", uma aposta no ritmo latino bastante inovadora para a banda, que debutou em 2015 com "Under the Moonligh".