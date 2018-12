O BTS se envolveu em um acidente de carro depois de um show que realizou em Taiwan, no domingo (9). De acordo com informações do Taiwan News, os integrantes sairam sem ferimentos.

O acidente envolveu mais de 7 veículos e o ônibus que levava os cantores para o hotel, após apresentação no Taoyuan International Baseball Stadium.

Depois do susto, o grupo foi liberado para seguir ao hotel.