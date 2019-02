Grammy 2019: confira alguns dos looks da premiação

A 61ª edição do Grammy aconteceu na noite de domingo (10) e reuniu artistas do mundo da música para premiar as melhores produções do último ano. Childish Gambino, Kacey Musgraves, Lady Gaga, Cardi B e Drake foram alguns dos nomes vencedores no evento.

No tapete vermelho, cantores chamaram atenção com looks elegantes e assinados por nomes importantes da moda. Confira alguns deles:

Uma das premiadas da noite, destaque com a música Shallow, Lady Gaga escolheu um look Celine para entrar na cerimônia Foto: AFP

Katy Perry apresentou algumas categorias durante a cerimônia e apareceu com um vestido assinado pela grife Balmain.

Foto: AFP

Camila Cabello se apresentou com a música "Havana" e chegou ao Grammy em look Armani.

Foto: AFP

Cardi B foi uma das grandes vencedoras da noite com o prêmio de Melhor Álbum de Rap e chegou de Mugler Vintage.

Foto: AFP

Miley Cyrus se apresentou ao lado de Shawn Mendes, com a canção In My Blood, e vestiu look Mugler.

Alicia Keys foi uma das apresentadoras e homenageadas da noite. No tapete vermelho apareceu com um vestido assinado pela marca Armani Privé.