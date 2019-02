Um levantamento reazalido pelo Google apontou as cidades do Estado com mais procura para viagens pelos próprios cearenses. A pesquisa analisou as buscas dos usuários durante o ano passado.

Sem muita surpresa, o primeiro lugar foi ocupado por Fortaleza. A Capital foi seguida por Guaramiranga e Aracati.

A badalada Jericoacoara, destino desejado por tantos turistas, apareceu apenas na quarta posição.

Confira o Top 5

1- Fortaleza

2- Guaramiranga

3- Aracati

4- Jericoacoara

5- Amontada