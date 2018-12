Google disponibiliza trajeto do Papai Noel em tempo real

Dando continuidade à ação que iniciou há pelo menos seis anos, o Google disponibilizou, na manhã de hoje, um site especial por meio do qual é possível acompanhar, em tempo real, o trajeto do Papai Noel ao redor do mundo e a entrega de presentes.

Durante o percurso são exibidas fotos do local por onde o Bom Velhinho está passando - extraídas do arquivo Local Guides, alimentado por fotos dos usuários do Google -, e ainda temperatura da cidade, próxima parada, distância percorrida e a quantidade de presentes entregues.

Clicando em uma das abas que se abrem à esquerda do site, é possível chegar até a Vila do Papai Noel, onde estão diversos jogos e vídeos, disponíveis desde o dia 4 de dezembro, e que mostram detalhes da confecção dos presentes e trazem informações sobre o mapa do trajeto.

Os recursos estão também disponíveis no aplicativo, para Android e iOs.