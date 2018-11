Google Arts & Culture disponibiliza acervo com referências da cultura negra

Duas exposições de quadrinhos e filmes com a temática da cultura negra agora estão disponíveis na plataforma online Google Arts & Culture. “Funky Turns 40: Black Comic Revolution” e “Funky turns 40: Black Film Revolution Exhibition Background” reúnem referências do conteúdo produzido para a população afro-descendente, nos Estados Unidos, nas décadas de 1960, 70 e 80.

Iniciado em 2001, o Google Arts & Culture disponibiliza, gratuitamente, um acervo de artefatos e obras, compartilhados por mais de 1.500 museus, arquivos e instituições culturais de 70 países.

A exposição “Funky Turns 40: Black Comic Revolution” celebra quatro décadas das primeiras aparições de super-heróis negros em histórias em quadrinhos. A exibição é parte de um mix de capas de revistas em quadrinhos de 1970 e 1980, originais do Museu de UnCut Funk Collection, que possui mais de 300 gibis em seu acervo.

Um dos destaques da mostra é a origem do primeiro herói negro retratado em gibi, The Falcon (1969), e a aparição de Lois Lane, heroína da série do Superman, como uma mulher negra, em 1970.

Já os 40 anos dos filmes "Blaxploitation" e dos cartazes da divulgação da série são temas da segunda exposição. O trabalho é parte do legado original de pôsteres de 1970 do Museu de UnCut Funk Collection, cujo acervo reúne mais de 650 cartazes de filmes do mundo inteiro.

A exposição inclui ainda pôsteres americanos e internacionais, e as versões distintas dos cartazes usados para a divulgação voltada às audiências negra e branca. A mostra sinaliza como a revolução do cinema negro, em 1970, passou primeiro pelos movimentos de direitos civis e 'Black Power' da década de 1960. Atores, escritores, diretores e produtores negros ajudaram a criar mais de 200 filmes focados nesse público.

As histórias abrangiam todos os gêneros cinematográficos, mas havia um foco em filmes de ação e crime, como "Coffy", "Cleopatra", "Jones", "SuperFly", "Shaft and The Mack". Chamados "Blaxploitation", os filmes se tornaram muito populares, trazendo o êxito de heróis negros e evidenciando o estilo, atitude, a música, as roupas e a linguagem usada nas ruas pela população negra.