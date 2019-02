Globo vai exibir o primeiro episódio de 'The Handmaid’s Tale'

O primeiro episódio da premiada série The Handmaid's Tale - O Conto da Aia, vencedora de cinco categorias do Emmy 2017 e de duas do Globo de Ouro 2018, será exibido pela Globo, na íntegra e sem intervalo, nesta terça-feira, dia 12, no Cine Globoplay, após o Jornal da Globo.

Baseada na obra de Margaret Atwood, conta a história de Offred (Elisabeth Moss), que vive em Gilead, uma sociedade totalitária e fundamentalista onde as mulheres são tratadas como propriedade do Estado e obrigadas a gerar as crianças que repovoarão o território. A primeira temporada completa de The Handmaid's Tale está disponível para assinantes do Globoplay.