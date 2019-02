Glitter e strass nas sobrancelhas: veja como valorizar a make para o Carnaval

Para a fixação do glitter e do strass, escolha um primer fixador de sombras que prolongue a durabilidada da aplicação. Caso o efeito desejado entre em contato com as sobrancelhas utilize um produto especifico para não danificar os fios. Acompanhe as criações da especialista para montar seus looks.

Glitter nos contornos

Uma das sugestões da visagista para quem curte uma maquiagem discreta para o Carnaval, sem dispensar o brilho do glitter é fazer o contorno das sobrancelhas embaixo e logo acima com a cor preferida.

Princesinha do bloco

O glitter confere um up incrível no visual

Invistir no brilho ajuda a destacar o olhar. Aposte nas tonalidades de sua preferência e dê um toque final com estrelinhas coloridas na parte superior da bochecha, assim como as têmporas. "O resultado é uma maquiagem fofa e radiante", confessa Jane Muniz.

Decoração com strass

O strass faz toda a diferença na maquiagem

Para marcar presença na folia invista nos strass nas sobrancelhas, além de fáceis de achar e serem autocolantes, os diferentes tipos e tamanhos permitem explorar a imaginação para completar a ornamentação da maquiagem à moda das sereias.

A aplicação das pedrarias nas sobrancelhas pode ser complementada com o strass verde e azul na parte inferior dos olhos

"Eles resistem ao suor sem danificar suas sobrancelhas", revela a profissional.

Ainda usando os strass, uma outra opção é traçar suas sobrancelhas com outras formas de pedrinhas.

Os olhos podem ser mais destacados e abertos, com o uso do strass ou pedrinhas autocolantes acima das sobrancelhas com linha arqueada

Embaixo dos olhos, usar cores como azul ou verde água além de iluminar o olhar. Faça alguns detalhes com mini paetês puxando uma ponta para baixo. Fixe uma das pedrinhas de pérola na ponta. Para destacar e abrir ainda mais os olhar, use strass ou pedrinhas autocolantes acima das sobrancelhas com linha mais arqueada. "Fica um detalhe sutil, elegante e combina com qualquer fantasia para dar um toque a mais", afirma.

Índia carnavalesca

apostar na parte inferior das sobrancelhas e abaixo dos olhos ajuda a ressaltar e embelezar o olhar

Uma tradição das fantasias de Carnaval é a nossa índia carnavalesca tupiniquim. "Além dos famosos traços nas bochechas que já conhecemos bem, aposte na parte inferior das sobrancelhas, esse detalhe ajuda a ressaltar e embelezar o olhar", acrescenta a visagista Jane Muniz.