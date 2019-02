Gata de Karl Lagerfeld pode herdar fortuna de US$ 185 milhões

A morte do estilista Karl Lagerfeld foi anunciada na manhã da última terça-feira (19) e, agora, rumores de que a gata birmanesa criada por ele, Choupette, deve ser uma das herdeiras da fortuna construída pelo até então diretor artístico da Chanel se espalharam na imprensa internacional.

"Se acontecer alguma coisa comigo, a pessoa que cuidar dela não estará na miséria", disse Lagerfeld em entrevista antes do falecimento. Segundo ele, a gata, que possui mais de 200 mil seguidores no Instagram, já possuía a própria fortuna. Questionado sobre se ela seria uma das herdeiras, ele afirmou que "entre outros, sim". "Choupette é o centro do meu mundo", disse ele.

As informações divulgadas são de que Choupette tem, atualmente, duas damas de companhia e um guarda-costas. Além disso, ela teria acumulado cerca de três milhões de euros em contratos publicitários.