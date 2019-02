Gastronomia qualificada

O público que frequenta a Praia do Cumbuco, em Caucaia, tem a certeza de encontrar ali alguns dos melhores locais para banho e para a prática de esportes radicais do litoral cearense. Agora, a região também conta com uma gastronomia de alto nível, atendimento qualificado e infraestrutura de excelência. Tudo isso é oferecido pelo Chico do Caranguejo Cumbuco, que abre as portas para atender uma das áreas mais movimentadas do turismo no Estado.

"Nosso diferencial, que já é marca registrada do Grupo, é a nossa gastronomia de alta qualidade, os lounges, uma diversificada carta de vinhos e espumantes, a excelência no atendimento, o entretenimento infantil e adulto, a segurança, o conforto e nosso melhor caranguejo, que já é conhecido no mundo inteiro", descreve Liano Lourenço, Diretor do Chico do Caranguejo Cumbuco.





Diferenciais

O estabelecimento oferece diversos diferenciais aos clientes, como um heliponto, um salão climatizado que comporta até 500 pessoas e áreas para eventos. "Pretendemos atender os mais variados públicos, desde aqueles clientes que querem lazer em família até os que buscam diversão com os amigos", explica o Diretor do Chico do Caranguejo Cumbuco.

O Cubuco foi escolhido pelo Grupo Chico do Caranguejo – que também tem quatro unidades em Fortaleza – após uma pesquisa de mercado, que constatou o alto potencial turístico da localidade. "O Cumbuco estava necessitando de uma estrutura que atendesse o público cearense e os turistas, de modo geral", observa Liano Lourenço.

O restaurante faz parte de um complexo de lazer que a empresa está construindo, com capacidade para atender até 4 mil pessoas, com hotel, parque aquático e um conjunto de lojas, gerando cerca de 200 empregos diretos.

O Chico do Caranguejo Cumbuco está funcionando de 8h às 17h30, de segunda a domingo. Em breve, também vai oferecer uma programação noturna semanal, e também as tradicionais quintas-feiras à noite.



SERVIÇO

Chico do Caranguejo Cumbuco

Av. Central, 4.500, Tabuba - Caucaia, CE

Telefone: (85) 98967.7390

Funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 17h30