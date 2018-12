Game brasileiro tem sertão nordestino como cenário e mulher negra como protagonista

Uma aventura de exploração e sobrevivência no sertão brasileiro do século XIX é o mote do jogo Árida, criado pela desenvolvedora baiana Aoca Game Lab. Para enfrentar as tarefas e dificuldades está Cícera, uma jovem nordestina que mora com o avô e luta para contra as adversidades do lugar.

No enredo, a forte seca afetou a área que a protagonista mora. Isso gera perda nas plantações, gado morto e migração de sertanejos. A função da protagonista é construir itens e auxiliar os moradores a superarem o problema.

O jogo será dividido em quatro capítulos. O primeiro, "Árida: O Despertar do Sertão", deve ser lançado no primeiro trimestre de 2019 e será disponibilizado apenas para jogar em computador com sistema operacional Windows e Mac OS X.

Veja trailer do jogo