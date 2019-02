Gabriel Diniz responde questionamentos sobre ele mais buscados no Google

O forrozeiro Gabriel Diniz não é uma novidade para os cearenses, mas depois do sucesso “Jenifer” o cronograma de apresentações no Estado ficou ainda maior. Na capital cearense, no mês de janeiro, o cantor já realizou shows em bloquinhos privados de pré-Carnaval e em um projeto da cantora Márcia Fellipe. Para fevereiro, três eventos estão agendados na Região Metropolitana de Fortaleza.

“A intensidade do Carnaval é bem complexa. São muitas festas em poucos dias. Uma semana de eventos. O São João, festa que esperamos o ano todo, como são 30 dias, tem a mesma quantidade de shows. O tempo é maior no período junino. No Carnaval é corrida contra o tempo”, compara o vocalista.

O sucesso com a composição “Jenifer” também destaca o vocalista nas pesquisas do Google. "Quanto custa o show de Gabriel Diniz?", "Onde o Gabriel Diniz vai cantar em fevereiro?", "Qual a idade do Gabriel Diniz?" são alguns dos principais questionamentos no buscador.

Aos 28 anos, Gabriel Diniz conta que houve um "start" nacional depois do último hit. “Eu abri as portas do Brasil para o meu grupo. Fico feliz com todo esse resultado que “Jenifer” nos proporcionou. A galera criou essa curiosidade de jogar nosso nome no Google para saber quem o Gabriel Diniz, o GD. Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me criei na Paraíba, desde de pequenininho. Sou nordestino. Uma mistura bacana. Minha família toda é nordestina. Estamos no corre-corre da música. Desde 2011, como Gabriel Diniz. Desde os 15 cantando”, explica.

Mercado

Quanto ao valor das apresentações, Gabriel Diniz se sobressai rindo e joga a responsabilidade da agenda para o empresário. “Liga para o Andrezinho que ele dá todo o resultado. O Brasil está começando a enxergar a gente de uma forma bem especial, que é bom sinal. Sinônimo que nosso trabalho está sendo bem feito e que sempre teve qualidade para levar música ao Brasil inteiro”.

Na primeira semana de fevereiro, Gabriel Diniz lançou o disco “GD à Vontade”, álbum acústico do artista. Com nove faixas, o repertório deveria ter sido lançado em dezembro de 2018, mas foi adiado devido ao sucesso do seu último hit. Diferente dos trabalhos “GD at the Park” e “GD na Ilha”, o trabalho “à vontade” tem perfil intimista e coloca o artista mais perto do público. O disco foi gravado em Pernambuco e vai ser acompanhado de clipes de todas as faixas. O carro-chefe, além de “Jenifer”, é “Safadezinha” “Aquilo que nunca me deu”, “Boyzinho”, “Foi o amor”, “Reapaixonar”, “Sete chaves”, “Só da você” e “100 outonos” também são composições que compõem o repertório do novo álbum “GD à Vontade”.