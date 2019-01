Fusca 60 anos: veja curiosidades sobre o carro queridinho no Brasil

Nem precisa ser apaixonado por automóveis para se render ao charme do Fusca. O modelo conquistou os brasileiros por décadas com o seu design arredondado e uma "cara simpática". Nesta quinta-feira (3), quando o carro completa 60 anos da primeira fabricação no Brasil, nós elencamos curiosidades que marcaram a história. Confira!

Polidinho

A hora da propaganda na televisão cearense, na década de 1980, fazia quase tanto sucesso entre as crianças quanto os desenhos animados. Era no intervalo comercial que o fusca azul "Sujinho" se transformava em "Polidinho" e dava inveja em muita Cinderela.

Meu nome é Fusca

O modelo chegou no Brasil com o nome Volkswagen Sedan. Em alemão, o V soa parecido com "fau" e o W como "Vê". O Fauvê virou fulque, que virou fulca, e segundo o historiador Alexander Gromow, em Sáo Paulo ganhou um 'S' e virou fusca.

Só 20 anos depois da chegada do modelo no Brasil foi que a Volkswagen adotou o nome oficialmente.

Fusca 1995

Motor atrás e porta-malas na frente

Diferentemente dos carros que a gente vê na rua atualmente, o Fusca tinha um charme especial na hora de colocar a bagagem. O porta-malas dele ficava na parte de frente, onde normalmente fica o motor. Já o motor, na parte de trás.

FOTO: Reprodução

Fuscão Preto

Muito tempo antes de Gabriel Gava "jogar a gata no fundo da Fiorino", outro carro já era usado como ninho de amor.

Era em um "Fuscão Preto" que uma mulher encontrava o amante, na música de Almir Rogério, também lá nos anos 1980. A traição sobrou para o fusquinha que foi acusado de ter "seu ronco maldito. Meu castelo tão bonito, você fez desmoronar". É justo isso?

Vários nomes

O Fusca ganhou vários nomes nos países onde foi lançado. A maioria deles faz referência com animais, como "Baratinha" em Cabo Verde, "Peta" (tartaruga) na Bolívia, e "Escarabajo" (escaravelho) na Espanha, "Kodok" (sapo) na Indonésia e "Cucaracha" ("Barata") na Guatemala. Mas foi também batizado de bolha em outros tantos lugares como na Dinamarca, Finlândia e Noruega.

Herbie

O modelo ganhou status de celebridade com a sequência de filmes da Disney. O carro foi a estrela principal desde o primeiro, "Se Meu Fusca Falasse" (1968), até ao último, "Herbie: Meu Fusca Turbinado" (2005). No quarto filme da franquia, Herbie é jogado ao mar. Anos depois, a animação "Procurando Dory" faz referência a ele ao aparecer um fusca no fundo do mar.

via GIPHY

Campanha política

Em Fortaleza, o carro foi usado como símbolo por Luizianne Lins (PT), durante campanha para a Prefeitura. A ideia fazia referência ao ex-presidente do Uruguai, José Mujica.

FOTO: Divulgação

Sandy

A versão mais recente do carro, o New Beetle, ficou popular por ser o carro da Sandy, no seriado "Sandy e Junior". Vez ou outra, a cantora aparecia dirigindo seu estiloso automóvel amarelo.

Fim

A produção do Fusca no Brasil foi pausada em 1986 e retomada em 1993. A volta durou pouco. Três anos depois saiu da fábrica o último modelo do carro icônico.