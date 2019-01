Fundação Casa Grande é tema de documentário criado por marca infantil carioca

>>>Leia mais: Sertão que inspira

A ONG sediada em Nova Olinda, voltada à formação educacional de crianças e jovens, foi inspiração para uma coleção de moda da Fábula. Mas, além da criação das roupas, a Fundação Casa Grande se tornou tema de um documentário produzido por Marta Rodrigues, diretora criativa da marca.

Em viagem ao sul do Ceará, a equipe de criação da marca infantil carioca se encantou com o mundo “governado” por crianças, que são capacitadas a contar desde cedo suas próprias narrativas, através da linguagem popular, das literaturas de cordéis, da auto expressão e da filosofia do afeto. “Eu conheci o trabalho da Fundação através de uma matéria com a bandinha de lata, banda que virou tradição na Fundação, na formação de uma ou duas gerações atrás. Fiquei encantada e pesquisei a história deles. Ficou o desejo de um dia conhecê-los, que veio a realizar-se finalmente em 2017”, explica Marta Rodrigues, diretora criativa da Fábula.

O encontro de Marta, Fernanda e a população de Cariri transbordou conhecimento e ensinamentos. “Fomos acolhidas na casa de mestres importantíssimos da nossa cultura: Mestre Aldenir, dona Valquíria, Alemberg Quindins, Dane de Jade e José Lourenço. E esse amor ao próximo está impresso em cada peça da coleção”.

As xilogravuras de José Lourenço, as bonecas da dona Valquíria, a entrada e parte do acervo da Casa Grande, os instrumentos d'Us Cabinha, os fósseis de Santana do Cariri, o tear de Dona Dinha viraram estampas coloridas nas peças infantis. O filme mostra os personagens que ajudaram a construir a história da Fundação Casa Grande e também aquela contada pela Fábula.