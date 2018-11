Fotofestival SOLAR abre inscrições para oficinas gratuitas de fotografia

As inscrições para as oficinas do Fotofestival SOLAR estão abertas no site do Porto Iracema das Artes. O Festival acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro com uma programação artística e de formação na área da fotografia. Realizado pelo Instituto da Fotografia, em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará e o Instituto Dragão do Mar (IDM), o evento foi idealizado pelo fotógrafo e editor cearense Tiago Santana. As atividades são gratuitas e acontecerão no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Porto Iracema das Artes.

Os interessados devem realizar a pré-inscrição no formulário online disponível no site do Porto. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, a partir das 8h30 do dia inicial de cada atividade, com prioridade durante os primeiros 15 minutos para os pré-inscritos. Após esse período, as vagas restantes serão liberadas. As oficinas acontecerão durante o SOLAR, das de 9h às 13h, com os artistas Alexandre Sequeira, Miguel Chikaoka, Walter Costa e João Roberto Ripper.

Confira cursos disponíveis:

“Fototaxia – Em busca do elo perdido”

Instrutor: Miguel Chikaoka - SP

Período das aulas: 5 a 7/12

Vagas: 15

A proposta desta oficina é compartilhar experiências na construção de percursos pautados na abordagem transdisciplinar do que constitui o processo fotográfico. Será uma oportunidade para experimentar a articulação e integração de diversas áreas de conhecimento nas práticas criativas e educativas.

“Em torno da imagem – Fotografia, encontro e relação de trocas simbólicas”

Instrutor: Alexandre Sequeira - PA

Período das aulas: 6 e 7/12

Vagas: 25

A oficina tem como objetivo analisar propostas artísticas que fazem uso da fotografia nos dias de hoje como ferramenta para a construção de plataformas de encontro, troca de ideias e alteridade social.

“O abismo será editado – fotozine na queda”

Instrutor: Walter Costa - RJ

Período das aulas: 6 e 7/12

Vagas: 15

A oficina tem como objetivo construir uma linha do tempo que relembre e organize visualmente os acontecimentos – mais ou menos divulgados – que nos levaram até aqui. É pedido que os participantes tragam pelo menos 15 acontecimentos que consideram importantes entre 2013 e 2018.

“Bem Querer”

Instrutor: João Roberto Ripper- RJ

Período das aulas: 6 e 8/12

Vagas: 15

Tem o objetivo de discutir a fotografia documental humanista. Além de abordar a comunicação e os direitos humanos a partir de conversas sobre história da fotografia, fotógrafos humanistas, experiências com fotógrafos populares e a fotografia compartilhada.