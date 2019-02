Foto de ovo mais curtida no Instagram revela campanha sobre saúde mental

Após alcançar mais de 52 milhões de curtidas no Instagram, a foto do ovo que superou Kylie Jenner na rede social se revelou como uma campanha publicitária sobre saúde mental. Nas últimas publicações, o perfil foi revelando, aos poucos, imagens do ovo com pequenas rachaduras até chegar na postagem realizada na segunda (4), mostrando o real intuito da mobilização.

"A pressão das redes sociais me afetou. Se você estiver sofrendo também, converse com alguém", diz o texto das imagens. O alerta da campanha é repassar a existência de uma pressão que as redes sociais exercem na vida das pessoas. Como uma outra forma de ajudar, o perfil também publicou um site para divulgar instituições para cuidar da saúde mental em diversos países. Veja publicação:

Desafio

Antes do @world_record_egg, a imagem de Kylie Jenner ao lado da filha Stormi ainda possuía o recorde de mais popular no Instagram. Em resposta, a empresária e influencer fez um vídeo em tom de brincadeira com o ocorrido.

Nas imagens, ela quebrava um ovo no chão e o assistiu cozinhar. Em entrevista ao The New York Times, Chris Godfrey, falou sobre a criação da campanha. "Algo tão universal e simples como um ovo poderia ser bom o suficiente para quebrar o recorde?", disse. No fim das contas, o desafio foi alcançado e as curtidas só crescem.