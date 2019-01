Fortaleza sedia, em fevereiro, primeiro festival de churrasco do Ceará

Fevereiro já pode ser marcado no calendário como o mês em que Fortaleza sediará o primeiro festival de churrasco do Ceará. O BBQ Show acontece no dia 16, no Marina Park Hotel, e deve reunir uma ampla variedade de carnes, dos cortes mais tradicionais – a exemplo de bovinos, suínos, caprinos, de peixes e aves – até opções exóticas, como carne de búfalo e de jacaré.

Também estará à disposição do público pratos que fogem do habitual, como ostra na brasa. Queijos defumados, hambúrgueres e pescados completam o panorama gastronômico oferecido.

A ideia é reunir mais de 1,5 toneladas de carne em 15 estações de churrasco, onde os visitantes poderão degustar dos mais diversos tipos de sabor durante as oito horas de evento, preparados por churrasqueiros de diferentes especialidades.

O gastrônomo Carlão Carvalho é um dos profissionais confirmados para participar do evento

Nomes renomados no segmento já estão confirmados para ocupar o espaço. Entre eles, Carlão Carvalho, finalista da primeira edição do reality show BBQ Brasil; Beethoven Picuí, especialista em carne do sol; e Sérgio Santos, especialista em churrasco gaúcho.

Além da diversidade de carnes, vale mencionar que os participantes do festival também desfrutarão de open bar de cerveja, água e refrigerante, e deverão curtir uma boa música com as atrações musicais locais que o projeto está trazendo. A grade com as bandas será divulgada em breve.

O especialista Helvécio Maciel ficará responsável pela estação de carne de jacaré no evento

Serviço

Primeira edição do Festival BBQ Show. Dia 16 de fevereiro, das 13h às 21 horas, no Mariana Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil).

Ingresso: Adulto - R$ 282 (inteira) e R$ 232 (meia). Duplo - R$ 542 (inteira) e R$ 442 (meia). Criança - até 8 anos, não paga; de 9 a 12 anos será cobrado, inicialmente, o valor de R$ 52 (necessário levar documento de comprovação da idade).

Vendas online pelo site ingressando.com.br

Pontos de venda: Casa do Churrasco (avenida Washington Soares, 3720), DeliCarnes (avenida Domingos Olímpio, 387), Mercado do Churrasco(avenida Eusébio de Queiroz, 1450, Loja 03) e Uniboi (Alameda das Angélicas, 340 A, Cidade 2000).

Contato: (85) 3052-9900