Fortaleza recebe 2ª Jornada Iberoamericana de Design & Artesanato

A Prefeitura de Fortaleza e o Sebrae Ceará realizam, nos dias 26 e 27 de novembro, a 2ª Jornada Iberoamericana de Design & Artesanato, no auditório do Sebrae, em Fortaleza. O evento internacional pretende discutir os avanços da relação do design na produção artesanal nos últimos anos e refletir sobre como se dará essa relação no futuro, além de debater a economia criativa como eixo estratégico de desenvolvimento da Cidade.

Participam do evento palestrantes de referência mundial para esta segunda edição que acontece quase 20 anos após a da primeira Jornada Iberoamericana de Design & Artesanato, realizada em Fortaleza, em novembro de 1999. O evento tem apoio da Rede Internacional de Desenvolvimento do Artesanato e da Comunidade Iberoamericana do Artesanato.

Para o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, a Jornada cumpre dois papéis importantes. “O primeiro é contribuir com o dossiê da candidatura de Fortaleza à Rede de Cidades Criativas da Unesco. O segundo é debater como o artesanato entra em um diálogo profundo na linguagem com os profissionais do design”, enfatiza.

Fortaleza: Cidade Criativa da Unesco



A 2ª Jornada Iberoamericana de Design& Artesanato é mais uma etapa de preparação de Fortaleza para concorrer à Rede de Cidades Criativas da Unesco. A ação dá continuidade ao trabalho desenvolvido no Plano Fortaleza 2040, um planejamento estratégico envolvendo mobilidade e desenvolvimento econômico e social para a cidade a curto, médio e longo prazo.



O prefeito Roberto Cláudio acredita que ações como esta têm o potencial de influenciar positivamente políticas públicas de desenvolvimento do design e do artesanato. “A nossa ideia é, com a inclusão de Fortaleza nesta rede mundial da Unesco, permitir que o design - como forma de economia criativa - possa dar oportunidade, gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável para a Cidade de Fortaleza”, afirma.

O evento será realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas (Cerif), Instituto Iracema, em parceria com o Sebrae Ceará.

SERVIÇO

2ª JORNADA IBEROAMERICANA DE DESIGN&ARTESANATO

Data: 26 e 27 de novembro de 2018.

Horário: 8h às 17h.

Local: Auditório do Sebrae Ceará (avenida Monsenhor Tabosa, 777 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE).

Inscrições: https://www.sympla.com.br/2-jornada-iberoamericana-de-design--artesanato__390075

PROGRAMAÇÃO*

*Sujeita a alterações

1º dia – 26/11 (segunda-feira)

8h – Credenciamento e boas-vindas

8h30 - Abertura do evento

9h às 10h- Mesa de abertura - Design e Artesanato na Nova Economia

Moderação: Mariana De La Rosa (México)

Participantes: IndrassenVencatachelum (França), Alberto Bertolaza (Uruguai)

10h às 10h30 – Intervalo

10h30 às 11h – Fazendo uma retrospectiva entre a Primeira e a Segunda Jornada – o que mudou ao longo dos anos? com Eduardo Barroso (SC)

11h às 13h – Painel – Políticas públicas para aproximação entre o design e artesanato

Moderação: Cláudia Leitão (CE)

Participantes: Maíra Fontenele Santana (DF), Manuel Ernesto (Colômbia), Luís Rocha (Portugal)

13h às 14h30 – Almoço (livre)

14h30 às 16h30 – Painel - Inovação Artesanato e Design

Moderação: Allysson Reis

Participantes: Carlos Alvarado (México), Sérgio Matos (MT), PatriciaBellon (Espanha)

16h30 às 17h – Conclusões do dia

17h - Encerramento



2º dia – 27/11 (terça-feira)

9h às 12h - Painel – Casos brasileiros de projetos e intervenções em Design e Artesanato

Moderação: Maíra Fontenele Santana (DF)

Participantes: Celina Hissa (CE), Heloisa Crocco (RS), Ana Maia (AL), Rodrigo Rebouças Lyra (BA)

12h às 13h30 – Almoço (livre)

13h30 às 16h30 - Mesas de Trabalho - Contribuições do design nos processos de criação, produção e comercialização do artesanato

Sala 1: Fomento e comercialização

Sala 2: Capacitação – Qualificação profissional

Sala 3: Políticas públicas

Sala 4: Inovação

16h30 às 17h - Apresentação das conclusões da Mesa de Trabalho

17h – Encerramento