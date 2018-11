Fora do Brasil, Lollapalooza terá Los Hermanos e Caetano Veloso; confira programação

Os brasileiros são as principais diferenças entre as edições de São Paulo, Buenos Aires e Santiago do Lollapalooza 2019. A organização do evento divulgou a programação das festas em diferentes países. O público da Argentina e Chile não terão Tribalistas. Os dois vizinhos terão Caetano Veloso e filhos na programação. Além disso, Los Hermanos vão se apresentar apenas em Buenos Aires e MC Kevinho está escalado para Santiago.

As edições chilena e argentina acontecem antes da brasileira, ambas nos dias 29, 30 e 31 de março. Entre os outros artistas que se apresentam lá, mas não no Brasil, estão o norteamericano Kamasi Washington e a espanhola Rosalía.

Em São Paulo, o rapper americano Kendrick Lamar e a banda britânica Arctic Monkeys estão entre as principais atrações da edição de 2019 do Lollapalooza. Twenty One Pilots, Tiësto, Post Malone, Sam Smith, Lenny Kravitz, Greta Van Fleet, The 1975, Snow Patrol, Steve Aoki e Foals também estão entre os nomes anunciados.

No Brasil, a venda de entradas do tipo Lolla Pass, com acesso aos três dias, está no segundo lote. Os preços vão de R$ 900 (meia-entrada) a R$ 1.800 (inteira). Também são vendidos ingressos do tipo Lolla Lounge Pass, válidos para os três dias, com acesso ao lounge. Os preços são R$ 2.313 (meia-entrada) e R$ 2.976 (inteira). Para o Lolla Pass e para o Lolla Lounge Pass existe a opção de ingressos de Entrada Social, quando é feita a doação para o programa Criança Esperança.

Veja abaixo a programação do Lollapalooza Brasil:

Veja abaixo a programação do Lollapalooza Santiago:

Veja abaixo a programação do Lollapalooza Argentina: