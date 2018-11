"Fogo & Sangue", novo livro do universo de "Game of Thrones", é lançado nesta terça-feira

Os antepassados de Daenerys Targaryen, uma das personagens mais queridas da série “Game of Thrones”, terão sua história contada no próximo livro escrito por George R.R Martin. “Fogo & Sangue” (Suma/Cia das Letras, 600 páginas, R$ 69,90) será lançado no Brasil e no mundo nesta terça-feira (20).

O enredo da narrativa se passa alguns séculos antes dos acontecimentos de “A Guerra dos Tronos”, saga literária que inspirou o fênomeno da HBO, e retrata personagens históricos da Casa Targaryen. Segundo a editora “Companhia das Letras”, a obra apresenta "a linhagem dos reis Targaryen, desde os que se consagraram por seus feitos heroicos até aqueles que mancharam as páginas da história com suas crueldades e loucuras".

Expectativa dos fãs

O livro revelerá segredos cruciais para os fãs da saga criada por George R.R Martin, como a revelação do que realmente aconteceu durante a Dança dos Dragões, o porquê do perigo ao visitar Valíria depois da Destruição e a origem dos três ovos de dragão recebidos por Daenerys.

Outra surpresa muito aguardada são as 80 ilustrações em preto e branco de Doug Wheatley, artista canadense que já ilustrou adaptações das franquias “Star Wars” e “Como Treinar seu Dragão” pela editora “Dark Horses”.