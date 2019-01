Flash mob marca o lançamento da novela “Verão 90” em Fortaleza

A TV Verdes Mares realizou, na manhã desta terça-feira (29), ações de flash mob para marcar o lançamento da nova novela das 19h, “Verão 90”. O mais recente folhetim da TV Globo estreou ontem com todas as cores e energia da última década do século XX.



As ações aconteceram no Mercado São Sebastião, Mercado Central e na Praça do Ferreira. A companhia de dança Free Steps relembrou várias coreografias dos anos 90, convidando o público a fazer parte da ação, animada por músicas que marcaram aquela década. Nos locais do flash mob foram distribuídas bandanas personalizadas da novela para o público.

Interação com o público marcou ação da TV Verdes MaresFoto: Júnior Sousa Músicas dos anos 1990 embalaram a ação em diferentes pontos de FortalezaFoto: Júnior Sousa Companhia de dança Free Steps ficou à frente da açãoFoto: Júnior Sousa

Na noite da última sexta-feira (26), a TV Verdes Mares também levou a magia da temática do folhetim para o luau da barraca Barong, na Praia do Futuro, envolvendo os presentes com os detalhes da nova trama global.



Escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, “Verão 90” apresenta o Rio de Janeiro da década de 1990, com a cultura efervescente da época, os acontecimentos sociais e políticos, a música e a moda. Será uma comédia romântica, solar e musical que leva a direção artística de Jorge Fernando.