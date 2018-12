Filmes de super-heróis e animações são atrações gratuitas nas férias em Fortaleza

A programação de janeiro do ano que vem no Cineteatro São Luiz será recheada de opções para o público infantil e os fãs de heróis de HQ. A partir do dia 12, vários títulos serão exibidos gratuitamente no equipamento cultural. Entre eles estão "Venon", "Homem-Formiga e Vespa", "Deadpool" e "Os Incríveis 2".

Além disso, haverá a Maratona Stan Lee, em homenagem ao criador do universo Marvel, que faleceu neste ano. As sessões irão transmitir os três longas da franquia de "Homem-Aranha" protagonizada por Tobey Maguire.

Confira a programação

DIA 12 (SÁBADO)

Maratona Stan Lee - Homem-Aranha (Dublado)

Horário: 10h

Maratona Stan Lee - Homem-Aranha 2 (Dublado)

Horário: 14h

Maratona Stan Lee - Homem-Aranha 3 (Dublado)

Horário: 16h30

DIA 13 (DOMINGO)

Maratona Stan Lee - Homem-Aranha (Legendado)

Horário: 10h

Maratona Stan Lee - Homem-Aranha 2 (Legendado)

Horário: 14h

Maratona Stan Lee - Homem-Aranha 3 (Legendado)

Horário: 16h30

DIA 16 (QUARTA-FEIRA)

Homem-Formiga e Vespa (3D e Dublado)

Horário: 10h

Venon (Legendado)

Horário: 14h

Homem-Formiga e Vespa (Legendado)

Horário: 16h30

Deadpool (Legendado)

Horário: 19h

DIA 17 (QUINTA-FEIRA)

Jurassic World: Reino Ameaçado (Legendado)

Horário: 10h

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (Dublado)

Horário: 14h

Os Incríveis 2 (Dublado)

Horário: 16h30

Deadpool 2 (Dublado)

Horário: 19h

DIA 18 (SEXTA-FEIRA)

Os Incríveis 2 (Dublado)

Horário: 14h

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (Dublado)

Horário: 16h30

Deadpool 2 (Legendado)

Horário: 19h

DIA 19 (SÁBADO)

Os Incríveis 2 (Dublado)

Horário: 16h30

Jurassic World: Reino Ameaçado (Dublado)

Horário: 10h

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (Dublado)

Horário: 14h

DIA 23 (QUARTA-FEIRA)

Homem-Formiga e Vespa (3D e Legendado)

Horário: 10h

Homem-Formiga e Vespa (Dublado)

Horário: 16h30

DIA 26 (SÁBADO)

Os Incríveis 2 (Dublado)

Horário: 16h30

Jurassic World: Reino Ameaçado (Legendado)

Horário: 10h

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (Dublado)

Horário: 14h