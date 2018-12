Filme refaz caminho dos vestígios de campos de concentração no Ceará

Os diretores cearenses David Aguiar e Sabina Colares lançam em janeiro do ano que vem o longa "Currais", obra que vasculha os vestígios sobre campos de concentração no Ceará. A primeira exibição será no dia 23 de janeiro, às 18h, no Cine Tenda, dentro da programação da Mostra Olhos Livres, em Tiradentes (MG).

O documentário contra a história de Romeu (Rômulo Braga), que cruza o sertão de carro em busca de respostas e vestígios sobre os tais lugares, em que milhares de flagelados da seca de 1932 foram aprisionados em troca de sobrevivência.

O filme é fundamentado no livro “Isolamento e Poder: Fortaleza e os campos de concentração na seca de 1932". Se apoia também em documentos, fotos e algumas gravações em fitas cassetes dos relatos do avô do protagonista sobre as atrocidades vivenciadas quando fora cativo no campo do Patu, em Senador Pompeu.