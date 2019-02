Filme que critica política militarista de Israel vence Festival de Berlim

O filme israelense "Synonyms", de Nadav Lapid, foi o vencedor do Urso de Ouro, principal prêmio do Festival de Berlim. A história acompanha um jovem que deixa o Exército de Israel por discordar das políticas de seu país e se muda para a França, onde encontra acolhida de um casal parisiense.

Já o francês "Grâce à Dieu", de François Ozon levou a segunda principal honraria, o Grande Prêmio do Júri, por sua contundente denúncia contra os casos de pedofilia cometidos por um padre. A cerimônia de premiação foi realizada neste sábado (16).

A alemã Angela Schanelec, que usou elipses para construir "I Was at Home, But" levou o prêmio de melhor diretor. O longa é costurado por cenas que, a princípio, parecem não se comunicar num mesmo fio narrativo.

Após sair de Israel, protagonista de "Synonyms" se muda para a França, onde encontra acolhida de um casal parisiense

Os prêmios de interpretação ficaram concentrados nos protagonistas do chinês "So Long, My Son", o ator Wang Jingchun e a atriz Yong Mei.

Eles fazem um casal atravessado pelo luto e pelas convulsões político-econômicas que afetaram a China nos últimos 30 anos, como a política do filho único e o rescaldo da Revolução Cultural.

O prêmio de melhor roteiro foi para o italiano "La Paranza dei Bambini", que narra a história de um grupo de garotos napolitanos que se infiltram entre as gangues locais.

A vitória foi um aceno à trajetória do jornalista Roberto Saviano, autor do livro que inspirou o filme, e que desde 2006 vive sob escolta policial por suas investigações sobre as ramificações da máfia, em especial do grupo criminoso Camorra.

"Talking about Trees", de Suhaib Gasmelbari, ganhou o prêmio de melhor documentário da edição por seu retrato de três sujeitos que decidem reativar um velho cinema sudanês enquanto lidam com as turbulências políticas do país.

O curta "Rise", da artista brasileira Bárbara Wagner em parceria com Benjamin de Burca, foi vencedor do Audi Short Film Award, concedido pela montadora que é uma das patrocinadoras do festival. A obra documenta atuação de um grupo de jovens rappers e poetas que se encontram num centro comunitário no subúrbio de Toronto.

PRINCIPAIS VENCEDORES

Melhor filme: "Synonyms", de Nadav Lapid (Israel)

Grande Prêmio do Júri: "Grâce à Dieu", de François Ozon (França)

Melhor direção: Angela Schanelec, "I Was at Home, But" (Alemanha)

Melhor ator: Wang Jingchun ,"So Long My Son" (China)

Melhor atriz: Yong Mei, "So Long, My Son" (China)

Melhor roteiro: "La Paranza dei Bambini" (Itália)

Prêmio de Novas Perspectivas: "System Crasher" (Alemanha)

Contribuição artística: "Out Stealing Horses" (Noruega), por sua direção de fotografia