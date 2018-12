Filha de Michel Teló ganha rosa do cantor Roberto Carlos

Michel Teló, uma das atrações do especial de fim de ano de Roberto Carlos, levou a família toda para curtir a gravação do programa. Além da esposa, a atriz Thais Fersoza, o sertanejo contou com a presença dos dois filhos: Teodoro, de um ano, e Melinda, de dois anos, que ganhou uma rosa do “Rei”.

“Aqueles momentos mágicos que Deus nos proporciona… que bênção poder vivenciar isso! Meu galã, meu príncipe de mini RC e nossa princesinha toda encantada de ter ganho uma rosa… marido nos deixando ainda mais orgulhosos cantando com um grande ídolo! Foi incrível!!”, escreveu na legenda da foto da família reunida nos bastidores da apresentação.

A mesma imagem foi publicada também por Teló em seu perfil na rede social. “Sério… eu não aguento essa foto, não. Família a caráter para um momento muito especial. Tive a alegria de realizar um sonho novamente! Cantar com meu companheiro Roberto Carlos no especial de fim de ano! Teodoro um mini RC e Melinda uma princesinha. Thais Fersoza, a Rainha da casa!”, brincou.