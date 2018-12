Festival 'Rock & os Derivados' acontece no Bom Jardim e Conjunto Ceará

O Festival Rock & os Derivados chega ao segundo ano de atividades em 2018. Entre sexta-feira (21) e sábado (22), o evento chega aos bairros Bom Jardim e Conjunto Ceará. Apreciar o som de grupos já reconhecidos e novas promessas de Fortaleza é um das pedidas da atração. Na primeira noite de festival o som será comandado por um grupo de DJs formado apenas por mulheres da cena rocker da Capital. Os ingressos para cada dia custam R$ 3 (individual) e R$ 5 (em dupla).

Na Toca Good Gardem, 18h, a festa "Bad Reputation" conta com a Dj Francis Helen no comando da nave que reúne Haru Cage (banda Corja), Joicy GF (Coletivo Girls To The Front), Carol Wilson (banda Conturbo), Cristina Braga (Garota Dinamite), Anuska Alves (Coletivo Girls To The Front) e Juliane Chaves (banda Land Of Lemúria). Além da discotecagem, telão, bar e sorteio de "rock-kits" (com camisas, cds, tatoos, patchs, adesivos etc).

Do metal ao alternativo

Formada em 2015, a banda síncope surgiu com a intenção de espalhar um bom rock alternativo autoral dando ênfase ao poder da voz feminina Divulgação

No sábado (22), já no Centro Cultural Patativa do Assaré, tradicional ponto de lazer e cultura no Polo do Conjunto Ceará, o "Rock & os Derivados" dá espaço para as bandas. A casa abre às 17h e conta com os grupos Terra Mórfica, Síncope, Criminal Lie, Land Of Lemúria, Mesfray e Pertuba. Além de DJs, serão apresentação clipes das bandas da cena autoral de Fortaleza e sorteio de rock-kits.

Serviço:

Festival "Rock & os Derivados". Dia 21 (sexta-feira), na Toca Good Garden (Rua Nova Conquista, 1066, Bom Jardim) e 22 (sábado), no Centro Cultural Patativa do Assaré (Rua 234, s/n, Conjunto Ceará (Mesmo prédio dos Correios e Detran). Entradas: $3 (individual) e R$5 (em dupla).