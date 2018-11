Festival Navegano acontece em Fortaleza

A 2ª edição do Festival Navegano acontece na próximo sábado (01) e domingo (02), no estacionamento do shopping Iguatemi. Serão 30 expositores, com produtos exclusivamente veganos. Opções para compras, palestras e painéis farão parte da programação do evento.

O espaço oferecerá produtos livres de ingrediente ou insumo que vá contra as premissas do veganismo. O público poderá conferir coxinhas, acarajé, salgados diversos, bolo, cachorro quente, espetinho, pratinhos típicos nordestinos e até sushi vegano, além de produtos como maquiagem, cosméticos, sabonetes e artigos de decoração.

O evento também trará o painel de abertura “Empreendendo com Propósito em Fortaleza”, reunindo os empresários locais André Luis, da Transforme Coworking, Beatriz Azevedo do Instituto Verdeluz e Vaikunta Prasada, do É veg!. A palestra abordará os motivos que os levaram a seguir um caminho dentro do mercado do veganismo. No domingo, o momento fica por conta do nutricionista Roberto Duarte, que trará uma palestra sobre Plant Based Diet.

A música nos dois dias de evento fica por conta da DJ Bia Gondim.

Serviço:

Data:1 e 2 de dezembro de 2018

Horário:16h às 21:30h

Local:Estacionamento Shopping Iguatemi Fortaleza (próximo à saída do Extra e à Capela)

Entrada:Gratuita