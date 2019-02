Festival Jazz & Blues comemora 20 anos e divulga programação

O Festival Jazz & Blues, velho conhecido dos carnavalescos cearenses, completa 20 edições em 2019, e terá programação de 2 a 5 de março em Guaramiranga, nos dias 2 e 3 em Aquiraz e, após a Quarta-feira de Cinzas, em Fortaleza, no dia 9 de março.

Um dos destaques é o Trio Jobim, formado pelo pianista Daniel Jobim (neto de Tom), pelo violonista Paulo Jobim (filho do maestro) e pelo baterista Paulo Braga, que trabalhou durante décadas com importantes nomes da música brasileira e internacional, incluindo o próprio Tom Jobim. Também no rol de grandes atrações do Festival está o compositor carioca Guinga, que vem acompanhado do clarinetista Nailor Proveta e do saxofonista Teco Cardoso. Marcos Maia, fusão das vertentes clássica, acústica e elétrica, ao lado de Budi Garcia e Nono Garcia, são alguns dos artistas que fazem shows inéditos no evento. Já o espetáculo "Chão" reúne três percussionistas com origens diferentes - o cearense Vanildo Franco, o pernambucano Eder "O" Rocha e a argentina Vivi Pozzebón.

Quando o assunto é blues, um time de peso marcará presença. Uma das atrações é o projeto “George Harisson em Blues”, composto pelos músicos cearenses Felipe Cazaux, Roberto Lessa, Kildare Rios, Márcio Holanda, Eduardo neves, Rafael Balboa e Marcelo Holanda. A apresentação será uma homenagem ao ex-Beatle, com grandes clássicos do quarteto de Liverpool e de sua carreira solo. O evento também será marcado por homenagens. Nesta edição, o Jazz & Blues reverencia duas das mais importantes bandas de jazz do Ceará: Marajazz e Marimbanda, que também completam 20 anos este ano.

Dentre as novidades estão o "silent concert", em que todas as pessoas da plateia recebem um headphone wireless com seletor de canais, e a própria extensão do Festival, que além de acontecer em Guaramiranga e Fortaleza, agora também chega ao município de Aquiraz.

Intérpretes femininas

A presença de artistas femininas será um dos pontos altos. A cantora inglesa Jesuton vem pela primeira vez ao Jazz & Blues, com o show “Home”, título de seu terceiro álbum e primeiro autoral. O disco foi lançado em 2018, em parceria com Mario Caldato Jr., produtor de artistas como Jack Johnson e Seu Jorge.

Diva moderna do Blues e Soul de São Francisco (EUA), Terrie Odabi estará no Festival, e faz em março a primeira turnê no Brasil. Terrie é um dos mais respeitados talentos do blues contemporâneo pela crítica especializada nos EUA.

O time de vozes femininas ainda conta com Kátia Freitas, intérprete cearense, que fará estreia com show no Festival.

Serviço

Festival Jazz & Blues 2019 – De 02 a 05 de março em Guaramiranga; dias 02 e 03 de março em Aquiraz; dia 09 de março em Fortaleza-CE.

Informações: www.jazzeblues.com.br / Instagram: @festivaljazzeblues / Facebook: Festival Jazz & Blues (CE). Tel: (85)3262-7230.

Ingressos: Para os shows em Guaramiranga: De 13 a 28 de fevereiro no site Bilheteria Virtual e nos Mercadinhos São Luiz (Av. Senador Virgílio Távora, 570 – Aldeota, Fortaleza-CE); de 02 a 04 de março na bilheteria da Cidade Jazz & Blues em Guaramiranga, de 02/03 (sábado) a 04/03 (segunda), das 15h às 20h. Ingressos - Show das 21h na Cidade Jazz & Blues: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Silent Concert do dia 02, às 23h: R$20 (inteira) e R$10 (meia). As demais atividades do Festival em Guaramiranga são gratuitas.

Programação em Aquiraz: gratuita.

Para a festa de encerramento dia 09 de março em Fortaleza: Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Theatro José de Alencar: R$20 (inteira) e R$10 (meia).