Festival Internacional de Contos inicia nesta quinta-feira (14) homenageando a cultura africana

Evento consolidado na cena cultural cearense há onze anos, o Festival de Contos "Lamparina de Histórias" chega a mais uma edição a partir desta quinta-feira (14) celebrando o legado afro em nosso meio, a partir da tradição oral e cultura desses povos.

Hoje as atividades se concentrarão na Escola Euclides Pereira Gomes, no Pecém, onde haverá contação de histórias e apresentação de teatro de bonecos "Bicho do Rio", com Cia Chacoalho (CE); nos dias 15 e 16, é Fortaleza quem recebe a programação do festival, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Primando pela diversidade de ações e abordagens, o projeto inaugura o formato internacional neste ano ao contar com a presença do escritor e narrador Boniface Ofogo, de Camarões, na África Central.

Pela primeira vez em Fortaleza, o artista deve participar de três momentos, contemplando bate-papo e contação de histórias, promovendo importantes reflexões no público a partir das narrativas contadas.

Além dele, a escritora e arte-educadora Madu Costa (MG) e a narradora Linete Matias (AL) são outros nomes para além das fronteiras cearenses confirmados para o evento.

A primeira participará do bate-papo "Raízes dos contos africanos no mundo", com Boniface Ofogo e Hilário Ferreira (CE), e também contará histórias de orixás femininas e lançará o livro "Outra vez Mariana".

Por sua vez, Linete Matias já inicia as atividades nesta quinta-feira, levando ao público de Pecém a contação de histórias "Encantados das águas", narrativa que também trará para a Capital.

Multiplicidade

Além do que já foi citado, espetáculos teatrais, oficinas, bate-papos, feirinha e apresentações de bandas e grupos de dança marcarão os dois dias de programação por aqui, evidenciando o alcance da iniciativa.

O Festival Internacional de Contos “Lamparina de Histórias” é realizado pela Casa da Prosa, apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) e em parceria com a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).



Serviço

Festival Internacional de Contos “Lamparina de Histórias”. Nesta quinta-feira (14), a partir das 9h, na Escola Euclides Pereira Gomes (Pecém) e nesta sexta-feira (15) e sábado (16), das 10h às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D’Eu, 560, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3252-3343

Programação

Dia 14 de fevereiro (terça-feira)

Local: Escola Euclides Pereira Gomes (Pecém/São Gonçalo do Amarante)

9h - Contação de histórias “Encantados das águas”, com Linete Matias (AL).

14h - Apresentação de teatro de bonecos Bicho do Rio com Cia. Chacoalho (CE).

Dia 15 de fevereiro (sexta-feira)

10h às 19h - Feirinha Criativa

10h - Maratona de Contos Africanos (UNILAB)

12h - Apresentação da Banda Cabaçal Palmares

14h - Contação de histórias com Linete Matias (AL)

15h - Bate-papo com Hilário Ferreira (CE), Madu Costa (MG) e Boniface Ofogo (Camarões)

16h30 - Apresentação do Maracatu Rei Zumbi

18h - Contação de histórias com Madu Costa (MG)

Dia 16 de fevereiro (sábado)

10h às 19h - Feirinha Criativa

10h - Maratona de Contos Africanos (UNILAB)

12h - Grupo de dança Vozes d’África

14h - Oficina com Boniface Ofogo

15h - Espetáculo teatral da Cia Camarim de Teatro

16h - Lançamento do livro “Outra vez Mariana”, de Madu Costa (MG)

17h - Contação de histórias com Boniface Ofogo

18h - Apresentação do Tambor de Crioula Filhos do Sol