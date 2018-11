Festival For Rainbow premia competidores

O For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual, que aconteceu de 21 a 27 de novembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, é um dos mais importantes festivais de cinema do País. O evento chegou ao seu 12º ano com recorde de público, em sete dias de imersão na cultura LGBT e uma programação diversa, apresentando filmes, shows, performances, exposições, lançamento de livros, debates, feiras e festas para promover a liberdade sexual e de gênero.

Foram exibidos filmes inéditos, nacionais e estrangeiros. Diversos trabalhadores da cultura do Ceará foram homenageados todos os dias. Famílias também somaram ao festival com o coletivo Mães Pela Diversidade, além da feira com economia criativa cearense, debates sobre a arte como resistência política e muita festa para lembrar que a marca da diversidade é a alegria. A edição Respeite as Caras chegou com mais força em 2018 e já se prepara para ser ainda maior no próximo ano.



Premiação



O júri oficial premiou filmes e profissionais que se destacaram por sua qualidade e inventividade técnica nas categorias e produções exibidas. O Troféu Elke Maravilha desta edição, produzido pelo artista plástico Germano Santos, foi disputado por 24 filmes. O cearense Inferninho e o gaúcho Tinta Bruta foram os mais premiados da noite. Houve ainda a estreia do Prêmio João Neri, que é um reconhecimento dado à produções que abordam essencialmente a militância LGBT e o reflexo dessa atuação na vida das pessoas.

Os vencedores da Mostra são:



- Melhor filme de ficção longa e média-metragem: Rafiki

- Melhor longa-metragem documentário: Fabiana

- Melhor curta-metragem de ficção nacional: Do Outro Lado

- Melhor curta-documentário nacional: Afronte

- Melhor curta-metragem estrangeiro: A tempestade

- Melhor direção: Wanuri Kahiu por Rafiki

- Melhor roteiro: Filipe Matzembacher e Márcio Reolon por Tinta Bruta

- Melhor direção de arte e figurino: Tais Augusto, Isac Bento e Filipe Arara por Inferninho

- Melhor fotografia: Glauco Firpo por Tinta Bruta

- Melhor edição: Germano de Oliveira por Tinta Bruta

- Melhor trilha sonora original: Vitor Colares, Felipe Lima e Rita de Cássia por Inferninho

- Melhor desenho sonoro: Tiago Belo por Tinta Bruta

- Melhor atriz: Laysa Machado em Primavera de Fernanda

- Melhor ator: Shico Menegat em Tinta Bruta

- Prêmio Especial do Júri para ator coadjuvante: Rafael Martins em Inferninho

- Prêmio Especial do Júri para curta-metragem documentário: MC Jess



Júri da Aceccine (Associação Cearense de Críticos de Cinema):

- Melhor curta-metragem brasileiro: Boca de Loba, de Bárbara Cabeça

- Melhor longa-metragem brasileiro: Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes.

Prêmio João Neri:

- Aqueles Dois, de Émerson Maranhão