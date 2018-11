Festival Elos leva à Praia de Iracema shows e atrações esportivas gratuitas neste fim de semana 

Fortaleza recebe dos dias 16 a 18 de novembro, na Aterro da Praia de Iracema, o "Projeto Elos - ações que transformam o mundo”. O evento reúne música, exposição fotográfica e oficinas esportivas. A programação é gratuita.

O Elos é uma das iniciativas do XXIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI), que acontece de 20 a 23 de novembro na capital cearense. A ação vem para Fortaleza com o objetivo de construir laços com a comunidade, por meio de iniciativas sustentáveis, ofertando diversas experiências para o público, através de atividades ligadas a música e ao esporte, além de ações de caráter social.





Confira programação completa:

Sexta-feira, 16

16 às 22 horas - Oficinas de Vôlei



Sábado, 17

8 às 12 horas e 16 às 22 horas - Campeonato de Vôlei

16 às 22 horas - Feira artesanal

16 às 22 horas - Demonstração e oficinas de Skate

16 às 20 horas - Competição de Beach Tennis

17 às 20 horas - Exercício Funcional

16 às 22 horas - Exposição Fotográfica Museu Fora do Museu (Museu da Fotografia)

15 às 17 horas - DJ – La Pala

17 horas - Trupe Motim com o espetáculo “Imaginário Criador e sua Barata Mágica”

18 horas - Cia Vidança apresenta “Contos e Corpos Andarilhos”

17h30min - Camerata de Violões Cordas Cearenses (IBLF)

18h30min - Show de Camila Marieta

20 horas - Show de Silva

21h30min - Coletivo Fertinha



Domingo, 18

6 às 8 horas - Circuito de Corridas Enel

7h30min - Bike Tour Cultural

8 horas - Zumba na Praia

8 às 12 horas e 16 às 22 horas - Campeonato de Vôlei

10 às 22 horas - Feria Artesanal

16 às 22 horas - Exposição Fotográfica Museu Fora do Museu (Museu da Fotografia)

15 às 17 horas - DJ Estácio Facó

16 às 22 horas - Demonstração e oficinas de Skate

16 às 20 horas - Competição de Beach Tennis

16 às 20 horas - Exercício Funcional

17h30min - Orquestra Sanfônica Essência (Tapera das Artes)

18 horas - Grupo Garajal com o espetáculo “Trupe do Carrapicho”

18 horas - Cia Vidança apresenta “Terreiros de Sol e Lua”

18h30min - Show do Projeto Rivera

20 hora - Show de Felipe Cazaux com participação de Nayra Costa e Marília Lima