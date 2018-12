Festival da Música de Fortaleza chega à fase final com apresentações gratuitas neste sábado (8)

A final do Festival da Música de Fortaleza acontecerá neste sábado (8), no Teatro São José. Artistas vão apresentar as 12 canções finalistas em um evento aberto ao público, a partir das 19h.

O ganhador do festival será premiado com R$ 30 mil e fará show no Réveillon 2019. O segundo e terceiro lugares ganham R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

A ordem das apresentações foi definida por sorteio. "Menino Bonito", de Tom Drummond; "A Culpa", de Álcio Barroso; "Pixote", de Symara Tâmara; "Bem Perto de Mim", de Aparecida Silvino; "Samba da Fé", de Bárbara Sena; "Olhos Desesperados", de Edinho Vilas Boas; "Papel", de Pedro Falcão; "Afeto", de Rogério Soares; "O Samba da Hora", de Ciribáh Soares, "Livre", de Jota; "Sete Mergulhos no Mar", de Euterpe; e "Luzia", de Paulo Roberto Araújo e Daniel Conti.

Os jurados serão Amaro Penna, Consiglia Latorre, Haroldo Holanda, Nelson Augusto e Flávio Paiva. As eliminatórias foram disputadas por 30 cantores, na última sexta-feira (30) e no sábado (1º).

Serviço

Final do Festival da Música de Fortaleza

Data: Sábado (08/12)

Hora: 19h

Local: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, Centro)