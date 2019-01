Festival Cinema em Ação acontece neste fim de semana em Fortaleza

A primeira edição do Festival Cinema em Ação acontece neste fim de semana, no sábado (26) e domingo (27), na Avenida Beira Mar. O projeto traz exibição de filmes e apresentações teatrais, junto de oficinas de audiovisual e maquiagem para atores.

Com uma programação inteiramente gratuita, a estrtura do evento terá seis exibições cinematográficas a cada dia. Durante cada intervalo, um espetáculo será apresentado por 14 atores que deverão interagir com o público.

Além das apresentações dos filmes, a oficina de audiovisual terá como resultado um curta metragem: “A Mulher e o poder”. Todas as inscrições das oficinas, incluindo a de maquiagem, serão feitas no próprio local do evento. Veja a programação: