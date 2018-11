Festival Caminhos do Maciço começa nesta quinta-feira (29), em Pacoti

Depois do lançamento do projeto Caminhos do Maciço, o Festival chega para impulsionar a economia e o turismo da região, integrando a beleza das flores, o café de sombra, atrações culturais e gastronomia. O evento, promovido pelo Sebrae CE, com apoio da Prefeitura, acontece no município de Pacoti, do dia 29 de novembro a 1º de dezembro, com programação voltada para moradores, turistas e empreendedores da região.

O Festival Caminhos do Maciço irá trazer a beleza e variedade da flora cearense, transformando a cidade em um grande jardim, onde estarão reunidos expositores de flores, de artesanato e alimentos. Decoração, paisagismo, jardinagem, música, gastronomia, passeios turísticos e atividades ambientais completam a programação que contará ainda com oficinas e palestras para empreendedores.

Além de promover turisticamente a cidade de Pacoti e a região do Maciço de Baturité, os organizadores do evento têm como objetivos integrar as interfaces de produção, cultura e gastronomia do projeto Caminhos do Maciço; despertar novas experiências por meio das memórias e caminhos de Pacoti; e motivar a produção agro artesanal do café e das flores, atrelada a outras culturas do agronegócio como o artesanato e a economia criativa.

"O Festival irá promover vivências singulares nestes equipamentos que compõem o Caminhos do Maciço. Pacoti se apropria de um momento ímpar de integração entre o poder público e inciativa privada para construir uma cidade turística inteligente, abraçando novas ideias, serviços e experiências para o Caminhos do Maciço", explica Fabiana Gizele, articuladora do escritório do Sebrae de Baturité. "Entre as diversas ações do evento está a posse do Conselho Municipal de Turismo que terá o objetivo de agregar em uma secretaria atuante, receptiva e antenada com as necessidades do trade", afirma Prefeito do município de Pacoti, Jose Sampaio Leite.

Durante os três dias de eventos uma Feira com os mais de 50 expositores vai mostrar o que os sítios da região estão produzindo, iniciando sempre às 18h. Os estabelecimentos Portal da Montanha e Hotel e Restaurante Nosso Sítio promoverão uma programação especial unindo música e gastronomia, já os Restaurantes Pousada Olho d’Água e Mineiro Casa de Amigos vão preparar um menu especial com o tema Flores, Chocolate e Romance. Sítio São Luís, Ecomuseu de Pacoti e o Restaurante Nativa também participarão com ações voltadas para o Festival, sem contar ainda com a programação cultural e musical que acontece na Feira.

Serviço

Festival Caminhos do Maciço

29 de novembro a 1º de dezembro

Local: Município de Pacoti

Confira a programação completa clicando aqui.