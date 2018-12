Festas de Natal: confira opções em Fortaleza

Diferente de todo ano, a próxima segunda-feira será desejada por muitas pessoas. O dia será a véspera do Natal e entre ceias, amigos secretos e reunião familiar, a data também guarda uma vasta oferta de festas em Fortaleza. Confira:

- Nosso Natal

A banda Eva retorna a Fortaleza para fazer o show nas primeiras horas do Natal. Sobem ao palco também os Djs Guga Guizelini, Rodmac e RB.

Serviço

Data: 24 de dezembro, 23h59

Local: La Maison Buffet (Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555)

Ingressos: variam de R$ 171 a R$ 248

- Patifaria "Pindobel"

O Motolibre recebe pela primeira vez a festa na noite de Natal. O evento é uma caleidoscópio de ritmos com destaque para cúmbia, salsa, reggaeton, merengue, lambada, samba, carimbó, maracatu, samba rock, afrobeat e forró. O som fica por conta dos DJs Priscilla Delgado, Marquinhos e Albano Seletor.

Serviço

Data: 25 de dezembro, 00h

Local: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299)

Ingressos: R$ 25 (inteira) - vendas pelo site

- Natal dos Exilados

Os DJs Dado Pinheiro, Crioula e Ak comandam a festa no Havana 1884, no bairro benfica. O evento convoca de forma bem humorada as pessoas que brigaram com colegas por conta das eleições desse ano.

Serviço

Data: 24 de dezembro, 22h

Local: Havana 1884 (Avenida Carapinima 1884)

Ingressos: R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (na hora)

Coletivo chega ao sétimo ano com a Fertinha de Natal Foto: Camila de Almeida

- Fertinha - Trópico das Marés

A edição comemora os sete anos do Coletivo Fertinha e promete um repertório variado que é composto por pérolas da música popular brasileira e sucessos pop. À frente do evento estão os DJs Bia Turri, Darwin Marinho, Cé da Silva, Estácio Facó e Erick Amorim.

Serviço

Data: 24 de dezembro, 23h

Local: Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - vendas pelo site

- After X-mas

A música eletrônica será a principal atração da festa. O line up é composto por Gustavo Mota, Bruno Be, Liva, SlimFat, Sávio Machado, Andre Guerreiro e Eugenio C.

Serviço

Data: 24 de dezembro, 23h

Local: Terminal Marítimo de Passageiros (Avenida Vicente de Castro - Mucuripe)

Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)



- Natal do At Home no Europub

A festa acontece 1h da terça-feira (25) e será gratuita. Para participar, é necessário publicar o nome completo no mural do evento, confirmar presença na página e compartilhar o post da festa na timeline do Faceook em modo público.

Serviço

Data: 25 de dezembro, 01h

Local: Euro Pub (Frederico Borges, 413)

Gratuito

- Feliz Natal do Casa Cheia

A passagem do Bom Velinho será regada por muito forró. Entre as atrações estão Inácio do Vale e Soares do Sax. A festa está prevista para durar até 05h da terça-feira (25).

Serviço

Data: 24 de dezembro

Local: Casa Cheia (Rua Martins Neto, 174)

Informações: 98660-5711

-Natal Reggae

O ritmo jamaicano que ganhou o mundo vai ter uma festa exclusiva nessa data. Com referências como Bob Marley, a festa irá reunir os fãs do estilo na Praia de Iracema.

Serviço

Data: 24 de dezembro, 23h

Local: Reggae Club (Rua José Avelino, 508)

Ainda não há informações sobre preço de ingressos

Las Bibas From Vizcaya faz último show no Brasil antes de tour pela Europa Foto: Reprodução/ Instagram

- Natal da Haus

A boate completa 10 anos de festas natalinas com o show de Las Bibas From Vizcaya (The Week). A apresentação é a última no Brasil antes de um tour pela Europa.

Serviço

Data: 25 de dezembro, 01h

Local: Haus (Av. Almirante Tamandaré, 19)

Ingressos: R$ 40 (preço único e revertido em consumo)