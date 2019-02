Fernanda Montenegro passa mal em gravação e é levada para hospital

Fernanda Montenegro, de 89 anos, foi internada na tarde desta terça-feira (19) após passar mal. A atriz estava gravando a novela "A dona do pedaço", em Jaguari, no Rio Grande do Sul. Segundo a assessora pessoal, Fernandona tomou café da manhã reforçado e, durante o trabalho, passou mal. Segundo o Globo, ela foi levada às pressas para um hospital local, onde tomou soro.

Pela noite, Fernanda foi levada de ambulância até o aeroporto de Santa Maria. De avião particular, às 22h, foi levada até o Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela prefeitura de Santa Maria.

"Fernanda ficou desidratada, tomou soro e já foi liberada. Nada grave. Ela já está no hotel descansando", falou ao jornal a assessora. Na nova novela, escrita por Walcyr Carrasco, ela viverá a avó de Juliana Paes.