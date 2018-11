Fernanda Gentil e Priscila Montandon se casam em cerimônia íntima

As jornalistas Fernanda Gentil e Priscila Montandon se casaram no último dia 25 de novembro. A informação foi dada pela cantora Ivete Sangalo em entrevista à revista "Caras", durante aniversário da publicação no Rio de Janeiro, na quinta (29). " Vou dedicar uma música para as duas porque elas se casaram dia 25. Opa, dei o furo!", afirmou ao comentar que conhece as duas há algum tempo.

Logo após a afirmação de Ivete, a apresentadora Fernanda Gentil resolveu confirmar a informação. "A gente oficializou a união, só a família estava presente", explicou.

Priscila e Fernanda assumiram o namoro em setembro de 2016, cerca de cinco meses depois do fim do casamento entre Fernanda e Matheus Braga.