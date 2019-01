"Férias na PI" é destaque de janeiro em Fortaleza

A Praia de Iracema será palco em janeiro de extensa programação gratuita. Voltada para públicos de todas as idades, a ação "Férias na PI" reúne shows musicais com artistas locais e nacionais, além de humoristas, atividades de esporte e lazer. A segunda edição acontece nos finais de semana de janeiro, nos dias 12 e 13, 19 e 20 e 26 e 27, com shows em frente ao Centro Cultural Belchior, Ponte Velha e Praia do Lido/Crush. Ao todo, estão confirmadas 19 atrações musicais.

Dia 12, às 17h, o arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal faz show na Praia do Lido/Crush. Dia 19 é a vez da pernambucana Duda Beat. Prestes a lançar material novo no mercado, Felipe Cordeiro se apresenta no último fim de semana do mês, no dia 26. BNegão e Tulipa Ruiz também podem integrar o evento, porém nada de oficial até agora foi repassado pela assessoria do "Férias na PI". A programação completa será divulgada nos próximos dias através de coletiva de imprensa.

12/01 - Hermeto Pascoal

(17h) Praia do Lido/Crush



19/01 - Duda Beat

(17h) Praia do Lido/Crush



26/01 - Felipe Cordeiro

(17h) Praia do Lido/Crush