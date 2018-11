Fausto Nilo apresenta show “Dezembros” no Cineteatro São Luiz

O músico cearense Fausto Nilo apresenta show “Dezembros” no próximo domigo (2), às 19h, no Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. O espetáculo já está com ingressos à venda nos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia), na bilheteria do Cineteatro e no site da Tudus.

Uma repertório com cerca de 400 canções

As primeiras gravações fonográficas de Fausto Nilo foram registradas em1972, e desde então foi construído um repertório com cerca de 400 canções interpretadas por artistas como Moraes Moreira, Raimundo Fagner, Gal Costa, Maria Bethânia, Zeca Baleiro, Ney Matogrosso, Simone, Caetano Veloso, Nara Leão, Lulu Santos, Geraldo Azevedo, Nana Caymmi, dentre outros. Suas letras foram utilizadas em inúmeras trilhas e aberturas de novelas, bem como o repertório permanente do Carnaval brasileiro. Colaborou na concepção artística do CD de Fagner com Zeca Baleiro, compartilhando o repertório com cinco letras de sua autoria.

Embora tenha gravado anteriormente, em um dueto com a cantora Núbia Lafayette, na coletânea intitulada Soro (CBS, 1978), somente em 1997 iniciou suas atividades como intérprete e produtor de seus discos, tendo lançado primeiramente os álbuns Esquinas do Deserto, em dezembro de 2002, Casa Tudo Azul, em dezembro de 2004, Verso e Voz ao Vivo, em 2008, Fausto Nilo e Palavras Abandonadas, em 2014.

Além destes discos, o músico cearense também tem uma coletânea de suas parcerias carnavalescas com gravações de grandes intérpretes nacionais como Ivan Lins, Elza Soares, Caetano Veloso, Fernanda Takai, Moraes Moreira, Geraldo Azevedo, Fagner, Jorge Vercillo, Zeca Baleiro, Zé Ramalho, Carlinhos Brown e o próprio Fausto.

SERVIÇO

“Dezembros” com Fausto Nilo, no Cineateatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Dia: 2/12/2018

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia) - à venda na bilheteria do Cineteatro São Luiz e no site da Tudus (com taxa de conveniência)