Faustão paga conta de Simone e cantora brinca nas redes sociais "Estou até com vergonha"

Simone, cantora conhecida pela dupla com Simaria, estava com a mãe, Mara, e seu outro irmão, Caio, em um restaurante em São Paulo quando encontrou o apresentador do tradicional 'Domingão', que deixou uma bela surpresa ao sair de lá. 'Cumprimentei meu 'miglo' Faustão. Comemos aqui bastante. Pedimos a conta, quando veio, o garçom disse: 'seu Fausto pagou'. Fausto, obrigada! Estou até com vergonha, achei muito chique! Muito fofo!', afirmou.

A artista, que havia gravado o novo DVD com a irmã Simaria no dia anterior, fez questão de dividir com os fãs a situação inusitada. "Quem pagou a conta para mim, vocês não vão acreditar! Se vocês adivinharem, eu dou um doce!", instigou a artista em seu Instagram. "Faustão!", interrompeu seu irmão mais novo na mesma rede social, completando: "Já estava era com medo da facada que eu ia levar, um restaurante frequentado por Fausto Silva. Pensei: 'minha Nossa Senhora, é agora! De onde eu vou tirar dinheiro?'