Fátima Bernardes acompanha posse do namorado, em Brasília

A apresentadora Fátima Bernardes está em Brasília, na manhã desta sexta-feira (01), para a posse do namorado Túlio Gadelha. A sessão no Plenário da Câmara teve início às 10h e empossa os deputados federais eleitos nas últimas eleições. 513 parlamentares assumirão novos mandatos.

Túlio foi eleito deputado federal de Pernambuco pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com mais de 75 mil votos (1,75% dos votos válidos).

O deputado federal pernambucano roubou a cena ao chegar na Câmara Federal. Túlio chegou mais cedo e concedeu entrevistas na chapelaria do Congresso Nacional.

Ele revelou que pretende defender bandeiras da educação e quer ter uma atuação importante na questão regional, em nome do Nordeste. “Nós vimos com preocupação o fato de não haver ministros nordestinos no governo. Agora, precisamos trabalhar para que o Nordeste tenha a devida atenção do novo governo”, disse. As informações são do repórter Inácio Aguiar.