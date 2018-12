Fagner promete novo CD em 2019 para comemorar aniversário de 70 anos

Um novo disco de músicas inéditas de Fagner será lançado no ano que vem. A boa notícia para os fãs foi dada pelo cantor, que pretende marcar com o lançamento o aniversário de 70 anos, no dia 13 de outubro.

"Eu estou com o disco bem encaminhado. Já faz um tempo que eu estou preparando. No ano que vem, nos meus setenta anos, com certeza, a gente vai fazer esse disco. Agora é um momento de parar no final de ano e fazer esse balanço das músicas. Tem um repertório bem especial que eu acredito que possa representar bem os meus setenta anos", afirmou.

O novo álbum terá parcerias com Renato Teixeira e Moacyr Luz. "Eu já tenho um tempo com o Moacyr, há mais de um ano que a gente vem compondo Também tô retomando com o Fausto Nilo, enfim, e outros que estao chegando".

O disco de novas músicas será o primeiro desde 2014, quando Fagner lançou "Pássaros Urbanos" e o projeto "Fagner & Zé Ramalho Ao Vivo".