Fagner faz show gratuito no aniversário de Paracuru; veja programação

Nesta quinta-feira (22), o município de Paracuru realiza diversas ações em comemoração aos 67 anos de existência. A prefeitura realiza três dias de programação gratuita com forró, MPB e música gospel. O evento acontece na Praça Central. Para abrir os festejos, o cantor Fagner é o primeiro a realizar show.

Na sexta-feira (23), é a vez do forró com Junior VIanna e Matheus Bill. Para fechar as comemorações, no sábado (24), o grupo Som e Louvor leva o envagelho aos participantes.

História

Em 22 de novembro de 1951, Paracuru recebeu emancipação política definitiva. O território foi desmembrado de São Gonçalo do Amarante. Apesar das mudanças, o município permaneceu sob o domínio político da cidade vizinha até a realização das eleições de 3 de outubro de 1954, sendo a sede municipal instalada a 25 de março de 1955, com a posse dos novos eleitos.