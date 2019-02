Facebook completa 15 anos na Internet; veja evolução

Conectando milhares de perfis pelo mundo, a rede social Facebook chega aos quinze anos nesta segunda-feira (4). A plataforma criada por Mark Zuckeberg resolveu lançar um vídeo personalizado no Feed de Notícias de cada usuário como uma forma de comemorar a data.

Lançado em 2004 como uma tentativa de conectar universitários nos EUA, o Facebook ficou disponível oficialmente pra todos em 2006. Desde então, diversas atualizações transformaram a rede no que ela é hoje: trouxeram as páginas, o chat em tempo real, as páginas e a parceria com aplicativos como Instagram e Whatsapp. Veja infográfico disponibilizado pela rede social: