O ator Fábio Assunção postou em suas redes sociais, neste domingo (18), uma foto com seu filho, João, de 15 anos. O primogênito impressionou os seguidores por já estar do tamanho do ator. João é fruto do relacionamento de Fábio com Priscila Borgonovi, com quem ele foi casado até 2005.



