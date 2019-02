Exposição com caricaturas de Valber Benevides abre amanhã (2) no Espaço Cultural do North Shopping

Traços caricatos e cores fortes são marcas das obras do artista visual Valber Benevides. Mas o público poderá conferir outras faces do trabalho do artista amanhã (2), na exposição "Artes do Valber Benevides", no Espaço Cultural do North Shopping Fortaleza. O coquetel de abertura da mostra começa às 19h e o acesso é gratuito.

Como uma imposição de uma brincadeira "perigosa", Valber expõe ao público obras que mesclam pinturas figurativas com arte contemporânea. Contudo, a ênfase do exagero das características das pessoas traz vertentes não tão conhecidas do artista. As temáticas da belle époque e religiosidade ganham espaço na mostra.

Frida Kahlo aos olhos de Valber Benevides Obra de Valber Benevides sobre belle époque Obra de Valber Benevides sobre belle époque São Francisco retratado por Valber Benevides Obra de Valber Benevides sobre belle époque

Outras técnicas e formatos também são explorados por Valber Benevides, como esculturas e painéis que dão formas caricaturescas de nomes da cena musical. Para o artista, a escultura de vidro de Pixinguinha é uma das peças especiais.

Natural de Itapipoca-CE, Valber é um dos pioneiros na charge animada sistemática no Ceará. O artista ainda é autor do histórico painel do Cais Bar, obra que retrata nomes conhecidos da música brasileira, como Elis Regina, Belchior, Fagner e Lauro Maia. Atualmente o painel faz parte do acervo do Governo do Estado do Ceará.

O público poderá conferir a mostra até o dia 28 de fevereiro, das 10h às 22h, a entrada gratuita. Algumas das peças da exposição estarão à venda.

Serviço

Data: abertura 2 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural do North Shopping (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - São Gerardo / Piso 3)

Mais informações: (85) 3404.3000