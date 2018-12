Ex-vocalista da Mafalda Morfina, Luh Lívia lança seu primeiro clipe solo

A cantora cearense Luh Lívia lança o primeiro clipe de sua carreira solo, "Cansa". Ex-vocalista da Mafalda Morfina (CE), a artista desabafa, na letra da música, sobre as cobranças de ser mulher na sociedade machista. O vídeo está disponível no Youtube desde ontem (10), pelo canal da plataforma Vevo.

"Cansa" é uma das seis faixas do EP "Madre da Peste". O disco será lançado em Janeiro de 2019, com distribuição da Sony Music e produção de Edu Mineiro. O trabalho foi todo gravado em São Paulo (SP), onde a cantora residiu durante nove anos, de 2009 até este ano.

A letra do single foi escrita por Gabi Albuquerque, que também divide os vocais da faixa, ao lado de outras cantoras convidadas. No vídeo, a sequência da câmera se alterna entre os movimentos de Luh e da bailarina Bel Gadelha. Em depoimento para as redes sociais da cantora cearense, Bel conta que se identificou com as questões da canção.

Confira o clipe: