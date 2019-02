Evento reúne fãs de Harry Potter em shopping neste fim de semana

A segunda edição do Accio Potterhead, que reúne fãs do mundo mágico da saga Harry Potter, será realizado neste domingo (17), a partir das 15h. Uma programação especial, decoração temática e lojas com produtos exclusivos serão algumas das atrações que devem encantar o público do evento.

Além disso, o youtuber Renie Santos, criador do canal "Expresso Hogwarts", também estará presente no local para conversar sobre o universo da escritora britânica J.K. Rowling. Na internet, ele é conhecido por promover um "curso sobre Harry Potter".

Na sala do Accio Poterhead, o ambiente deve ter cenários e réplicas de objetos dos filmes, painéis interativos, concursos de fantasias e mais.