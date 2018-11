Evento relembra grandes clássicos do forró

Com o objetivo de relembrar os grandes sucessos tocados nos anos 90, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza no próximo dia 15 de dezembro, às 19h30, o evento “Uma Noite de Amor - Forró Das Antigas’’.

A iniciativa, que acontece na Praça Verde, traz atrações como as Bandas Noda de Caju e Líbanos, Getúlio Abelha e o Projeto "Forró como Antigamente", com as cantoras Iara Pâmela, Daniella Campello e Luciene Melo.

Os ingressos já estão à venda nas Bilheterias do Dragão, de terça a domingo, das 14h às 20h, ou pelo site Sympla.